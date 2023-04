Aggregazione giovanile Nascono nuovi centri

PANICALE - Tre Centri di aggregazione giovanile, due Centri di mediazione culturale, una campagna affidi. Sono i principali risultati, tangibili, della progettazione ’Iti Trasimeno – Servizi di inclusione sociale’, finanziata per circa un milione di euro attraverso risorse del Fondo sociale europeo. Un insieme di azioni, per lo più a carattere sperimentale, che hanno interessato gli otto comuni dell’Unione del Trasimeno e che sono stati attuati e implementati dalle cooperative Polis Cooperativa Sociale e Frontiera Lavoro. La presentazione dei risultati si è tenuta ieri al Teatro Cesare Caporali di Panicale. Un’occasione per restituire alla comunità il progetto stesso e per anticipare i possibili sviluppi delle diverse azioni intraprese. "Attraverso Iti Trasimeno abbiamo messo in campo servizi inediti per il territorio – fa sapere il presidente dell’Unione dei Comuni Matteo Burico – soprattutto nelle politiche giovanili e quelle dell’interazione e integrazione culturale. Si sono creati occasioni e spazi importanti di aggregazione e condivisione, dando la possibilità a numerosi soggetti di emergere e inserirsi nella comunità. Un sfida anche per il mondo cooperativo e i loro operatori che ci si sono misurati".