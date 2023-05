Aggredito operatore Asm Avvicinato da un uomo che si lamenta della bolletta

Aggredito un operatore dell’Asm che stava svolgendo il suo lavoro di raccolta rifiuti al Parco Le Grazie. E’ accaduto lunedì scorso. Il lavoratore è stato avvicinato da un uomo che, contestando l’entità delle bollette e in generale l’efficienza del servizio, lo avrebbe anche colpito un paio di volte. Sull’episodio indaga la polizia, a cui l’aggredito ha presentato denuncia. Il lavoratore,riuscito a sfuggire all’aggressione divincolandosi dopo aver cercato di allontanare l’uomo, si sarebbe poi rivolto anche alle cure dei medici dell’ospedale. Cisl e Fit Cisl esprimono " solidarietà e vicinanza al lavoratore dell’Asm aggredito al Parco Le Grazie durante il turno di lavoro". "La solidarietà e la vicinanza - continua il sindacato – vanno estese a coloro che in questi ultimi mesi hanno assistito a un’ escalation delle aggressioni verbali, rendendo il clima lavorativo sempre più complicato, minando la sicurezza e la tranquillità dei dipendenti Asm. Abbiamo più volte segnalato l’acuirsi di questo clima senza peraltro pensare addirittura ad un’aggressione". "Quello della sicurezza degli operatori dell’Asm - aggiunge la Cisl – diventa un tema prioritario che non può essere più procrastinato. Dobbiamo, tutti insieme, evitare il ripetersi di certi episodi. C’è una crescente acredine da parte della cittadinanza verso l’azienda, che andrebbe stemperata". "Concordiamo con le valutazioni della Cisl - commenta il candidato sindaco Claudio Cianfoni – : stemperare il clima e garantire agli operatori Asm sicurezza e tranquillità è essenziale. Tutta la città deve condannare l’aggressione".

Ste.Cin.