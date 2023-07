Aggredita per una foto Paura in piazza del Bacio

Lo ha visto orinare su un monumento, in piazza del Bacio. Ha provato a fotografarlo, per poi denunciare il fatto. Ma lui, 42 anni di origini nigeriane, con numerosi precedenti di polizia, si è accorto di quanto stava accadendo e si è avventato contro di lei. Dopo averle sottratto con forza lo zaino, l’uomo ha iniziato la ricerca del telefono per cancellare la foto, senza riuscirci. La donna, spaventata, ha cancellato lei stessa la foto, ma non è bastato, visto che il 42enne ha continuato a minacciarla, colpendola. A quel punto sono intervenuti i passanti che hanno allontanato l’uomo dalla vittima e hanno telefonato al numero di emergenza.

Gli agenti della questura sono arrivati in piazza del Bacio e si sono subito accertati delle condizioni della donna che, per fortuna, non aveva bisogno del soccorso medico.

Quindi hanno provato a sentire l’aggressore che, dopo aver confermato quanto accaduto, invitato a salire sulla Volante, ha iniziato a urlare e a inveire contro i poliziotti, minacciandoli e divincolandosi, spintonando gli operatori che nel tentativo di contenerlo, sono anche caduti a terra.

Accompagnato in Questura, il 42enne è stato denunciato: dovrà rispondere delle accuse di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che dei reati di percosse ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.