Aggredita anziana a Gubbio: indagini in corso nella zona di San Benedetto

Carabinieri, Polizia Locale e 118 sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri nel complesso di San Benedetto, sempre più al centro, purtroppo, di episodi che stanno allarmando e preoccupando la pubblica opinione. Forze dell’ordine e personale sanitario, stando alle prime indiscrezioni, erano state allertate da una signora ottantenne, di nazionalità straniera, che lamentava di essere stata aggredita da un giovane connazionale. I soccorsi sono stati immediati e l’anziana trasportata all’ospedale di Branca, affidata ai sanitari. La sua situazione non sembra comunque destare preoccupazione. Sull’episodio sta indagando la polizia locale impegnata nel ricostruire l’episodio che vedrebbe ancora una volta come protagonista un personaggio già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti verificatesi sempre all’interno del complesso di San Benedetto (foto) che, ripetiamo, stanno provocando uno stato di legittima preoccupazione tra i residenti della zona.