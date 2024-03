Aggredisce un infermiere. Viene soccorso in strada. Semina il panico in ospedale

Ancora un caso di violenza e di aggressione nei confronti di un operatore sanitario, impegnato nel suo lavoro in ospedale. Protagonista della vicenda un uomo di 38 anni che è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per il reato di percosse aggravate ai danni di un operatore sanitario: mentre veniva curato, al pronto soccorso di Assisi, per una ferita alla testa, ha finito per aggredire un infermiere.

La vicenda - secondo la ricostruizione dei fatti della Polizia - riguarda una persona che era stato soccorsa dal personale del 118 che era intervenuto per soccorrere un uomo che era riverso a terra e che presentava una ferita alla testa; taglio causato da una caduta accidentale dovuta, con ogni probabilità, dall’abuso di sostanze alcoliche. Il trentottenne, cittadino italiano, risultato poi dagli accertamenti gravato da precedenti di polizia, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Assisi per sottoporlo ad accertamenti e medicare la ferita: era stato trovato a terra in condizioni tali da far intervenire il 118. Ma l’uomo, una volta dentro al pronto soccorso, mentre veniva curato, ha cominciato, in maniera improvvisa, ad agitarsi arrivando a colpire al volto l’infermiere che cercava di tranquillizzarlo, di contenerlo, di ricondurlo a una situazione di normalità anche per poterlo soccorrere. Vista la situazione è subito partita la telefonata al 112, numero unico di emergenza europeo, che ha consentito l’intervento delle forze dell’ordine, nello specifico degli agenti del Commissariato di Assisi.

I poliziotti hanno tentato di riportarlo alla calma, ma purtroppo senza riuscirvi. Anzi il ferito ha rifiutato in maniera categorica di sottoporsi alle cure del personale medico e infermieristico. Vista la situazione e il comportamento dell’uomo gli agenti della Polizia di Stato, dopo averlo identificato e dopo gli adempimenti di legge, lo hanno deferito all’autorità giudiziaria: dovrà rispondere, pertanto, del reato di percosse aggravate, proprio in considerazione del contesto in cui l’episodio si è verificato.

