Aggredisce operatore della comunità terapeutica e torna in carcere Uomo di 56 anni sottoposto ad affidamento in prova ai servizi sociali in una comunità terapeutica di Spoleto, arrestato per aver violato ripetutamente le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Decreto di sospensione della misura e ordine di carcerazione eseguito dagli agenti della polizia di Stato.