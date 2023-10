Aggredisce la moglie e scappa, poi tenta di investire carabiniere. Arrestato

Perugia, 21 ottobre 2023 – Ha aggredito la moglie dopo una lite e poi, dopo l’arrivo dei carabinieri, si è dato alla fuga ed ha tentato di investire un militare. Per questo un 51 enne perugino è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri sono intervenuti a seguito di richiesta alla centrale operativa per una lite in famiglia. All'arrivo sul posto l'uomo, che durante la lite aveva minacciato la moglie, è uscito dall'abitazione ed è salito sul proprio veicolo nel tentativo di dileguarsi. Per scongiurare la fuga uno dei due carabinieri, entrato con il busto nell'abitacolo del veicolo attraverso il finestrino dello sportello per estrarre le chiavi dal quadro di accensione, è stato trascinato per alcuni metri e, costretto a lasciare la presa, è stato scaraventato in terra.

L'uomo, rintracciato poco dopo in evidente stato di agitazione, nonostante il suo atteggiamento violento, è stato bloccato e reso inoffensivo dai militari che lo hanno tratto in arresto per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria di Perugia ha disposto per il 51enne la misura della detenzione domiciliare e, processato per direttissima il giorno seguente, è stato condannato dal Giudice del Tribunale di Perugia a 6 mesi di reclusione.