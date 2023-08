Aggredisce la ristoratrice Colpita e afferrata al collo

Stava aspettando da troppo tempo, secondo lui. Questa cena non voleva proprio arrivare. Ma, invece, di chiedere chiarimenti al cameriere, secondo quanto ricostruito dalla polizia, il cliente "impaziente" sarebbe andato direttamente in cucina per affrontare il cuoco e chiedere spiegazioni di questo ritardo ritenuto, evidentemente, insopportabile. Una volta in cucina, l’avrebbe iniziato a insultare anche quando la titolare era intervenuta per cercare di riportare la calma. Ma, nonostante i tentativi della donna di tranquillizzarlo, il cliente se l’era presa anche con lei. L’avrebbe prima colpita al petto e, successivamente, afferrata al collo minacciandola. Ormai completamente fuori controllo, il cliente si era poi allontanato dal locale senza pagare, colpendo con un pugno al volto il marito della titolare, intervenuto anche lui in soccorso di moglie e dipendente, nella speranza che l’escandescenza del cliente potesse essere ricondotta alla tranquillità. Un tentativo, evidentemente, andato a vuoto, considerando il colpo ricevuto dall’uomo, anche lui vittima della violenza fuori controllo del cliente.

L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in un ristorante di Santa Maria degli Angeli. Sulla scorta della denuncia presentata dalle vittime, che con gli agenti hanno ripercorso gli attimi di follia all’interno del locale e fornito elementi utili alle indagini, gli agenti del commissariato di Assisi hanno identificato il presunto responsabile un 32enne italiano con numerosi precedenti a suo carico. Di conseguenza lo hanno denunciato per lesioni personali, minacce e danneggiamento aggravato.