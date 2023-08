Aggredisce il tecnico E viene denunciato

Sembrava un lavoro semplice: rimuovere un allaccio abusivo e tornarsene a casa. Routine per un tecnico della società idrica. Ma qualcosa non è andato come aveva immaginato. Perché, completata la bonifica, l’adetto – come ha denunciato – si è trovato faccia a faccia con il titolare dell’utenza risultata non in regola, che ha visto bene di aggredirlo prima, di rubargli il furgone e di tentare di ripristinare l’allaccio da solo. Gli agenti della questura hanno identificato e denunciato il presunto responsabile, un dominicano di 29 anni, con numerosi precedenti a suo carico. L’episodio si è verificato in un condominio di Perugia dove gli agenti sono intervenuti in seguito a una richiesta di intervento per il furto del furgone. Il tecnico della società idrica aveva poi raccontato quanto gli era appena accaduto, la lite con il titolare dell’utenza che volevano gli venisse ripristinata, il furto delle chiavi e la fuga a bordo del mezzo. E ancora, il tentativo fai da te di ripristinare l’allaccio usando gli attrezzi di una cassetta presa dal furgone, parcheggiato davanti al palazzo ma chiuso. Fermato dai poliziotti, il 29enne, visibilmente alterato e agitato, è stato perquisito. Operazione che ha permesso di trovare conferme decisive al racconto del tecnico. I poliziotti, infatti, hanno ritrovato le chiavi del furgone nel suo zaino. Dopo aver effettuato, in questura, tutti gli accertamenti previsti, il giovane è stato denunciato per violenza privata e furto aggravato.