Aggredisce il dipendente di un negozio: lo denunciano

Avrebbe aggredito il dipendente di un esercizio commerciale, inveendo contro di lui anche dopo l’intervento prima del padre e poi degli agenti di polizia intervenuti. La richiesta di intervento riferiva di un violenta lite tra due uomini, identificati poi per l’esercente e per un cittadino marocchino di 35 anni che ai poliziotti è apparso palesemente ubriaco. Una volta individuato il 35enne gli agenti, nonostante il suo forte stato di agitazione dell’uomo, hanno raccolto il suo racconto. Ha riferito che in seguito ad una discussione, era stato aggredito da un dipendente dell’attività.

Gli agenti hanno quindi ascoltato il presunto aggressore che ha fornito un racconto del tutto diverso. Il dipendente, infatti, ha riferito di essere stato aggredito verbalmente e senza motivo dal 35enne che, dopo averlo afferrato per la giacca, lo aveva strattonato facendolo cadere a terra. Neanche l’intervento del padre era riuscito a fermare la furia dell’uomo che aveva continuato a urlare contro la vittima, minacciandola anche in presenza dei poliziotti.

Dopo aver riportato alla calma il 35enne, gli agenti lo hanno accompagnato in questura dove, terminati tutti gli accertamenti di rito e acquisita la querela nuncia del dipendente dell’esercizio commerciale, è stato denunciato per minacce e percosse. L’uomo è stato inoltre multato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.