Aggredisce gli amici e anche i carabinieri: 21enne denunciato

TERNI - Denunciato dai carabinieri del Norm di Terni un 21enne originario del Piemonte, residente in provincia di Rieti, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La notte di domenica il ragazzo aveva cenato con due amici e, in evidente stato di ubriachezza, ha litigato con loro, prendendoli a calci e pugni in largo Cairoli. I residenti hanno chiamato il 112 e quando i militari sono arrivati, sono stati presi di mira dal giovane. Alla fine è stato condotto in ospedale e trovato positivo all’alcol e anche ai cannaboinoidi. Nei suoi confronti, oltre alla denuncia, è scattata anche la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Il questore di Terni gli ha notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Terni per due anni.