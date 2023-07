Aggredisce due anziani per strappare loro 50 euro

TERNI - Aggredisce due anziani, coinvolti in un incidente stradale con un’altra persona, per strappare loro 50 euro. Arrestato per rapina dalla polizia un marocchino, pregiudicato e richiedente asilo, che già nei giorni scorsi era stato denunciato, con foglio di via, per due aggressioni al Parco Ciaurro. L’uomo sabato scorso, nel parcheggio di un supermercato cittadino, approfittando di un lieve incidente stradale fra due auto, ha rapinato una delle parti coinvolte: un anziano che aveva appena ricevuto 50 euro dall’altro automobilista per il danno subito alla portiera del mezzo. Lo straniero, intervenuto nella trattativa fra i due conducenti, alla vista del denaro ha colpito con un pugno l’anziano e quando questi, a terra, ha provato a prendere il cellulare per chiamare i soccorsi, lo ha nuovamente colpito con un calcio e lanciato addosso alla moglie dell’anziano stesso una lattina di birra, per poi fuggire. E’ stato bloccato su Ponte Allende dalle volanti e condotto nel carcere di Sabbione.