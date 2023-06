Aggredisce compagno di scuola di suo figlio

Aggredisce un minorenne all’uscita di scuola: l’episodio è stato segnalato alla Procura. E’ avvenuto presso un istituto scolastico di Bastia Umbra e ad accorgersi dell’accaduto è stata un agente fuori servizio del Commissariato di Assisi che era in zona per prendere il figlio da scuola. L’autore del gesto, 48 anni, genitore di un allievo della scuola, aveva aggredito violentemente uno studente, allontanandosi poi su un’auto. L’agente, dopo aver acquisito la targa del veicolo, ha avvicinato la vittima, che visibilmente spaventata ha raccontato di essere stata colpita con una testata dal padre di un compagno di scuola. Sono stati allertati i genitori del ragazzo e i poliziotti che si sono recati presso l’abitazione dell’uomo dove hanno provveduto al ritiro cautelare di una pistola, di tre fucili e delle munizioni, oltre alla licenza di porto d’arma. In attesa della presentazione della querela della parte offesa, gli agenti hanno segnalato l’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.