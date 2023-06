Ubriaco crea scompiglio in un supermercato e poi aggredisce gli agenti: arrestato

Perugia, 22 giugno 2023 – Va al supermercato ed esce senza pagare. Richiamato e fermato in prossimità delle casse va in escandescenza spaventando i clienti del negozio. E' successo in via Mentana, lui è un ucraino di 53 già noto alle forze dell'ordine. Avvicinato dagli agenti, l’uomo, in palese stato di ebbrezza, è stato accompagnato in Questura per una compiuta identificazione. Ma durante il breve tragitto ha fatto il diavolo a quattro. L'uomo infatti ha tenuto un comportamento aggressivo e oltraggioso, inveendo contro gli operatori e urinando all’interno dell’auto di servizio. Poi ha continuato con gesti violenti, arrivando persino ad avventarsi contro uno degli operatori, il quale, nella colluttazione, ha riportato delle lesioni al collo. Contenuto con gli strumenti in dotazione, è stato sottoposto a perquisizione con esito positivo. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile. Il malvivente è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.