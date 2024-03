Aggredì una farmacista. Identificata e denunciata per minacce e violenza

È stata denunciata per minaccia e violenza privata la donna che il 15 febbraio aveva aggredito una farmacista in servizio, “rea“, a suo dire, di non averle consegnato un farmaco. Nell’occasione la 49enne, dopo essersi presentata nell’esercizio commerciale con un uomo, aveva mostrato alla farmacista una ricetta ritenuta “sospetta“, chiedendo un ansiolitico. Al diniego della dipendente, la donna l’aveva minacciata di morte e poi aggredita e percossa. Dopodiché, a bordo di un’auto, si era data alla fuga. Sul posto erano poi intervenuti gli agenti del commissariato che avevano acquisito tutti gli elementi utili all’idntificazione. Grazie agli approfondimenti dei poliziotti è stato possibile risalire all’identità della 49enne che adesso è stata denunciata alla magistratura per i reati di minaccia e violenza privata. A condannare l’episodio anche Nicola Cassieri (Uiltucs): "Esprimiamo una ferma condanna nei confronti del gesto dell’aggressione ai danni della farmacista in servizio a Foligno, alla quale va la nostra solidarietà. Gesto grave, al di là delle conseguenze fisiche e giustamente sanzionato in questi giorni dagli agenti della polizia di stato. Gesti violenti come quello accaduto e ogni forma di aggressione o minaccia rivolta alla categoria dei farmacisti, esposti ad atti di violenza fisica e verbale mentre esercitano la loro professione al servizio dei cittadini, sono assolutamente da condannare, anche se nascondono un disagio sociale che non può lasciarci indifferenti".