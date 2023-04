Agenzia delle Dogane Umbria e Toscana: arriva Davide Bellosi

Cambio al vertice della Direzione territoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la Toscana e l’Umbria. Davide Bellosi, in arrivo da Veneto-Friuli, si è insediato a Firenze nella sede di piazza dell’Indipendenza, raccogliendo il testimone da Roberto Chiara, chiamato a Roma per condurre la Direzione centrale amministrazione e finanza dell’Agenzia. Per Bellosi il nuovo incarico rappresenta un ritorno alla Direzione Territoriale avendo qui diretto, tra gli altri, l’Ufficio interregionale antifrode e gli Uffici Dogane di Firenze e Perugia.