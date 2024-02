Agenzia delle dogane: il bilancio. Tra evasione, traffico di valuta e merce contraffatta non a norma

Oltre 72 milioni di euro di maggiori diritti accertati nei settori dogane e accise e quasi 63 milioni quali riaccrediti o agevolazioni liquidate agli operatori, principalmente del settore autotrasporti. Sono alcuni dei "numeri" dell’attività di controllo svolto, nel 2023, dalla direzione territoriale per la la Toscana e l’Umbria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per quanto riguarda il traffico di valuta, negli aeroporti di Pisa, Firenze e Perugia gli importi non dichiarati raggiungono quasi 4,4 milioni. Nella lotta all’evasione fiscale e alle frodi connesse al regime dell’Iva intra Ue e all’utilizzo del Plafond Iva, sono stati accertati maggiori diritti per oltre 32 milioni. Nell’ambito del contrasto alla contraffazione, sono stati quasi 5mila i pezzi sequestrati per un valore di oltre 100mila euro. Nel 2023 sono stati sequestrati 25 chili di cosmetici non sicuri e 6 mila articoli sanitari non rispondenti alle norme. Oltre a quasi 20 quintali di carne e latticini, sprovvisti di certificazione sanitaria. Per quanto riguarda i rimborsi sulle accise, sono state liquidate agli operatori agevolazioni economiche per 62,7 milioni (quasi 9 milioni in più rispetto al 2022). Nell’ambito del contrasto al gioco illegale sono stati controllati 2.248 esercizi (1.279 esercizi con apparecchi da intrattenimento, 252 punti scommesse, 15 sale bingo, 506 punti Lotto e 196 con Enalotto), con 246 irregolarità. Sono state elevate sanzioni per 237mila euro. Nel settore tabacchi sono stati effettuati 887 controlli, di cui 674 in rivendite di generi di monopolio, 142 presso depositi fiscali di tabacco lavorato, di prodotti liquidi da inalazione: 280 situazioni di irregolarità, per 46mila euro di multe.

elleffe