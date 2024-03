Agabiti: "Museo della Pesca. Una sinergia molto efficace"

MAGIONE - "La realizzazione di questo progetto rappresenta un esempio importante di quanto la sinergia tra pubbliche amministrazioni possa fare per accrescere il valore di un territorio in termini di esperienza turistica, accessibilità e innovazione". Questo il commento dell’assessore regionale alla cultura, turismo e programmazione europea Paola Agabiti Urbani che, a margine dell’incontro su “Prospettive del turismo sostenibile al Trasimeno“, organizzato da Consorzio Urat, ha voluto visitare il Museo Della Pesca a San Feliciano di Magione, e in particolare la prima sala immersiva a 360° in Umbria, accompagnata dal sindaco Giacomo Chiodini e dall’assessore alla cultura e all’urbanistica Vanni Ruggeri. Presenti alla visita il presidente Urat, Michele Benemio, che ha sottolineato l’importanza di azioni capaci di consolidare il posizionamento del Museo come vettore di esperienze e antenna turistica del territorio, il consigliere regionale Eugenio Rondini, i consiglieri comunali Francesco Rubeca e Marco Menconi. L’occasione è stata preziosa anche per illustrare in anteprima all’assessore Agabiti le altre progettualità della struttura, in termini di valorizzazione scientifica e didattico-divulgativa.