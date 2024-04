Afor, partono i lavori . Valgono 400mila euro

Afor interviene per la messa in sicurezza del torrente Sovara e Rio del Mancino stanziando interventi per 400 mila euro, mirati a scongiurare nuove esondazioni e allagamenti nel centro abitato di Pistrino. L’Agenzia Forestale Regionale si prepara così a risolvere un annoso problema con l’intervento di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico sui due torrenti. Il corso d’acqua - che scorre in corrispondenza dell’abitato di Pistrino - da tempo presenta infatti criticità idrauliche che si manifestano in conseguenza di forti e abbondanti piogge, che spesso provocano danneggiamenti alle arginature con fenomeni di esondazione e allagamenti delle aree circostanti.

L’Agenzia realizzerà un progetto di ripristino dell’operatività idraulica proprio nel tratto che attraversa la frazione citernese, per un importo di 400 mila euro derivanti da risorse messe a disposizione dal Psr. La consegna dei lavori è già stata autorizzata, il completamento è previsto già entro la stagione estiva. Tra gli interventi previsti a progetto ci sono il taglio della vegetazione entro la sezione idraulica - su un tratto continuo di circa 2 km - necessario a garantire il regolare deflusso delle acque. Saranno inoltre ripristinate le sezioni idrauliche originarie e realizzate nuove opere di protezione delle sponde. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Citerna Enea Paladino e dall’assessore Paolo Carlini che hanno ringraziato l’amministratore unico di Afor Umbria Manuel Maraghelli nel corso di un recente incontro.