Affonda nella melma del Trasimeno. Volontaria in un metro di fango: viene recuperata dai vigili del fuoco

Bloccata nelle “sabbie mobili“ del Trasimeno mentre ne ripuliva le sponde dai rifiuti abbandonati: è l’incredibile esperienza di una volontaria, “sprofondata“ per un metro nella melma e che è stara recuperata dai vigili del fuoco, che hanno uitilizzato una scala. Per ripulire le sponde del lago Trasimeno dai rifiuti abbandonati nella zona di Castiglione, la volontaria di un’associazione locale ha raggiunto un’area divenuta melmosa a causa dell’acqua che si è ritirata ed è rimasta appunto bloccata, affondando per circa un metro. In suo aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di Città della Pieve. L’hanno quindi soccorsa e recuperata mediante l’utilizzo di una scala. L’incidente è avvenuto nella zona del lido comunale. La volontaria ha raggiunto una sorta di pozza d’acqua non distante dal pontile per recuperare del materiale. Ma quello che è in realtà il fondale del lago, risulta ora una melma. "Si tratta di un’area dove non si va se non per motivi specifici ma che ora verrà adeguatamente segnalata per evitare qualsiasi tipo di rischio", garantisce il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico.

"Il nostro lungo-lago è assolutamente sicuro - aggiunge il primo cittadino - e l’incidente non è certo avvenuto in un’area pedonale. Approfittando della giornata di sole, ci sono tante famiglie a spasso con i bambini e i figli". Il Trasimeno è ora circa un metro e 40 centimetri sotto allo zero idrometrico. "La situazione del lago è difficile - sottolinea ancora il sindaco- anche se di 18 centri migliore rispetto all’anno scorso. Certo, se non arriveranno le piogge tutto si farà ancora più difficile".