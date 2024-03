Affitto gratuito del Teatro. Mancano le compagnie, il Comune proroga l’invito

Il Comune mette a disposizione gratuitamente il Teatro Caio Melisso, ma non ci sono compagnie interessate a ad allestire uno spettacolo ed è costretto a prorogare i termini per la manifestazione d’interesse per la partecipazione all’evento “Spoleto Palco“. A gennaio è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la seconda edizione della rassegna di cinque spettacoli “Spoleto sul Palco“ in programma al Teatro Caio Melisso ad aprile, nell’ambito del mese dedicato alla memoria ed all’identità cittadina. "La filosofia di fondo di questa rassegna – si legge nell’avviso pubblico - è quella di concepire il teatro come un momento di svago e di divertimento, con una spiccata connotazione di natura sociale. Il genere di lavori che si intende promuovere saranno le commedie-brillanti, spettacoli di prosa, sia in italiano che dialettale, che testimoniano la tradizione spoletina. In particolare, la motivazione di tale manifestazione, fortemente voluta dall’assessorato, è quella di dare risalto alle compagnie amatoriali cittadine nell’ambito del mese dedicato alla memoria ed all’identità cittadina, al fine di ricordare anche autori e personaggi tipici della nostra città, offrendo un palcoscenico per mettere in scena spettacoli che esprimano la loro creatività, frutto della passione e dell’impegno che caratterizzano una realtà viva e dinamica della città".

Il valore dei servizi messi a disposizione dal Comune è di 1200 euro e vanno dalla custodia alle pulizie finali che solitamente sono a capo di chi affitta il teatro. Sarà il Comune a sostenere le spese per il direttore, il personale di sala e per la sicurezza. Possono partecipare al bando quindi le compagnie di teatro amatoriale che hanno sede legale nel Comune di Spoleto inviando la manifestazione di interesse via Pec. La scadenza della selezione pubblica inizialmente era stata fissata per domenica 11 febbraio, ma per quella data non è stato raggiunto il numero minimo per coprire i cinque spettacoli. L’amministrazione quindi si è trovata costretta a prorogare i termini posticipati al 20 marzo. Le proposte verranno esaminate da una commissione che le valuterà in base ai criteri stabiliti nel bando: rispetto della tradizione locale, grado di innovazione dello spettacolo, composizione numerica del cast, presenza o meno di musica, autore dell’opera e partecipazione o meno alla prima rassegna del 2023.