Affidamento servizi Usl 2 Spoleto: Minoranza all'attacco - Trasparenza e Qualità

"Non si può fare mercato a ribasso dei servizi sanitari sulla pelle dei cittadini". Il sindaco Andrea Sisti ha accolto così i consiglieri regionali di opposizione Fora, De Luca, Bori e Bettarelli, riuniti a Spoleto per fare il punto della situazione sul bando di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari della Usl 2, che in questi giorni ha scatenato una accesa polemica. "Invitiamo l’azienda sanitaria a rivedere questa gara d’appalto – ha affermato Fora –. Il dato preoccupante è che a monte c’è una volontà politica trasversale di stigmatizzare gli appalti al massimo ribasso". Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un documento con cui, anche in virtù delle nuove leggi, si chiede di evitare il massimo ribasso. "In Umbria con la giunta Tesei – ha sottolineato Bori – non c’è più un assessore ai servizi sociali, sono stati cambiati 20 dirigenti". De Luca pone l’attenzione sulla trasparenza: "Sul sito della Usl alla sezione gare e bandi c’è la voce per l’assegnazione del servizio, ma non ci sono allegati". Bettarelli ribadisce l’invito a rivedere la gara. In streaming sono intervenuti anche i consiglieri Paparelli, Porzi e Bianconi. Il prossimo passo prevede un’interrogazione per chiedere spiegazioni sul bando, ma prima di procedere con un eventuale ricorso al Tar l’opposizione cercherà il dialogo con i colleghi consiglieri di maggioranza. La Usl replica: "La procedura di gara avviata contiene ripetute clausole volte a salvaguardare la qualità del servizio. Per ciò che concerne la condizione lavorativa, la base d’asta è stata determinata con riferimento ai valori di mercato calcolati con parametri retributivi allineati ai vigenti Ccnl".