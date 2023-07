Afad, successo del campus Tra inclusione e condivisione

TERNI - Centocinquanta ragazzi e ragazze partecipano al campus "E...stiamo insieme 2023" organizzato come ogni anno dall’Afad (Associazione famiglie di disabili) di Terni. "Inclusione, socializzazione e condivisione – sottolinea il Cesvol – le parole d’ordine del campo estivo gratuito, che dura un mese e mezzo e si svolge al parco Chico Mendes". "Sono tantissime le richieste di partecipazione – commenta la presidente di Afad, Delfina Dati – e stiamo cercando di dare risposte alle tante famiglie con figli con disabilità che in estate purtroppo vivono momenti di grande isolamento e smarrimento. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà nel reperire le risorse, il campus è partito per la gioia di bambini, ragazzi e famiglie". Il campo inclusivo dell’Afad vede la collaborazione di cooperative sociali e privati, "tutti uniti per garantire momenti di sport, laboratori e momenti ludici con lo scopo di non lasciare indietro nessuno e di valorizzare le potenzialità di ognuno".