Adolescenti, c’è lo psicologo. Torna il servizio in piazza del Melo

Dovrebbe essere attivo già dalla prossima settimna il nuovo servizio dello psicologo di base comunale. Un’iniziativa già intrapresa dalla precedente Giunta e che la sindaca Vittoria Ferdinadi con il suo esecutivo, ha deciso di rinnovare. Con una novità: che il servizio sarà attivo fino alla fine del 2027 "mentre prima veniva rinnovato di anno in anno". Lo psicologo verrà messo a disposizione dei giovani dai 14 ai 30 anni e avrà sede sempre in piazza del Melo, traversa di via Pinturicchio. "Siamo felici di condividere un traguardo significativo per il benessere dei nostri giovani - ha detto la sindaca –. Insieme al consigliere Federico De Salvo, a cui ho affidato la delega innovativa per il benessere psicologico, abbiamo lavorato con impegno per mettere al centro della nostra amministrazione un tema fondamentale: la cura della salute mentale. Siamo felici di annunciare che da inizio febbraio, partirà un servizio di supporto al disagio giovanile .

Vogliamo ringraziare l’assessora al Sociale Costanza Spera, la dirigente psicologa Usl Umbria1 Roberta Alagna, e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. La città che amministriamo è un patrimonio che dobbiamo restituire alle generazioni future, e ascoltare il dolore dei nostri giovani è fondamentale per costruire un domani migliore".

I consiglieri di opposizione, centro-destra e civici, in Consiglio Comunale, evidenziano però che "il servizio viene sbandierato come innovativo e di propria paternità, ma la sindaca Ferdinandi e il consigliere De Salvo hanno (volontariamente?) omesso di dire che tale servizio era già stato realizzato. Anche la sede è la stessa piazza del Melo. E anche qui, qualche mese fa si è inciampati nel solito errore inaugurando un insediamento per i giovani ma guarda caso anch’esso prodotto della precedente giunta. Anno nuovo vizio vecchio: si continua ad annunciare cose fatte da altri".