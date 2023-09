Adisu alla Regione: "I costi non si tagliano"

La Giunta regionale lo scorso giugno era stata chiara con Adisu, l’Agenzia per il diritto allo Studio: "Si raccomanda la prosecuzione dell’attività di razionalizzazione della spesa e un’analisi puntuale delle risorse disponibili nel triennio 2023-2025 per le borse di studio al fine di permetterne l’assegnazione a tutti gli studenti idonei che ne possono beneficiare". A fronte di tutto ciò il commissario Adisu dell’Umbria, Luigi Rossetti, ha inviato venti giorni fa una Pec che spiega i motivi per i quali il bilancio 2023 e quelli a venire saranno ingessati. "Nell’anno in corso si determinerà un incremento dei costi di gestione dell’Agenzia sia con riferimento ai servizi di portierato e guardiania sia con riferimento agli oneri derivanti dalla gestione delle utenze". I motivi? "L’attivazione a pieno regime delle attività di didattiche dell’Università di Perugia post pandemia che determinerà un fortissimo incremento dei costi connessi all’acquisizione dei servizi sia con riferimento ai servizi di ristorazione sia a quelli di alloggio". In più ci sono gli effetti della conclusione dei lavori di ristrutturazione di due studentati (via Innamorati e Agraria) e l’attivazione dell’accordo con Ater per lo studentato in via Martiri dei Lager.