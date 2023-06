Adesso via Costanzi cambia volto Parte il progetto di riqualificazione

Un progetto importante sia dal punto di vista funzionale che dell’immagine. Si tratta dell’intervento della riqualificazione della principale arteria stradale di accesso ad Orvieto, via Costanzi, che è contemporaneamente l’ingresso per chi proviene da Perugia che dal casello autostradale. La precedente giunta comunale aveva realizzato i marciapiedi e la rotatoria, ma il progetto originario prevedeva interventi più ampi, compresa la realizzazione di uno spazio esterno nell’area del cento commerciale “Porta di Orvieto“ da adibire a primo punto di informazione turistica per chi arriva in città. I ritardi dell’intervento sono stati finora determinati dal fallimento dell’impresa interessata dai lavori la cui copertura finanziaria è stata garantita, per il cinquanta per cento dell’importo, dalla fondazione Cassa di risparmio attraverso la Consulta delle fondazioni bancarie umbre. Il progetto è collegato anche al miglioramento e alla messa in sicurezza della viabilità in quella strada ad alto scorrimento, anche con la realizzazione di nuovi marciapiedi.

L’ex sindaco Giuseppe Germani che aveva dato il via alla riqualificazione di via Costanzi ne ha chiesto spiegazioni all’assessore ai Lavori pubblici Piergiorgio Pizzo. "Abbiamo dato incarico a una società di progettazione –spiega Pizzo – per uno studio di fattibilità per la riqualificazione dell’area. Il contributo della Consulta delle fondazioni è ancora disponibile. Invieremo a loro lo studio di fattibilità per ottenere il finanziamento dell’intervento che sarà cofinanziato anche dal Comune". Nessun dettaglio è ancora disponibile sui tempi previsti per arrivare all’avvio dei lavori per i quali si sta cercando anche un nuovo professionista. Il progetto dovrebbe tuttavia entrare nella fase operativa non prima di un paio di anni.

Cla.Lat.