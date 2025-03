Adesso sul municipio sventola la ’Bandiera della Sostenibilità’

GUBBIO – Importante riconoscimento per il Comune di Gubbio, che è stato insignito della "Bandiera della sostenibilità", assegnata per le buone pratiche sulla sostenibilità ambientale, energetica, tecnologica e digitale. A ritirare il premio in rappresentanza dell’amministrazione era presente il vicesindaco Francesco Gagliardi (foto), che ha partecipato all’Assemblea Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, all’Ara Pacis a Roma.

"Questo riconoscimento non rappresenta un traguardo, ma è il punto di partenza, lo stimolo a migliorare le performances del nostro comune in ogni settore della pubblica amministrazione. L’Agenda 2030 necessita di essere territorializzata, affinché sia percepibile e percepita da parte dei cittadini. Dal contrasto alle diseguaglianze sociali all’efficientamento energetico, passando per le politiche abitative e la tutela dell’ambiente: l’impegno dei Comuni non può arretrare, seppure nella limitatezza delle risorse economiche disponibili. L’amministrazione guidata dal sindaco Fiorucci intende raggiungere questi obiettivi".