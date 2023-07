"Adesso Sogepu abbassi la Tari" Il coordinamento scuote il sindaco

"Da Sogepu a Sogeco, tra vicende giudiziarie, depotenziamento di questa società partecipata e il forte aumento della tassa rifiuti: ora serve un preciso cambio di rotta". Così si esprime il coordinamento del Cambiamento (Castello Cambia- M5S- Alleanza Verdi Sinistra- Sinistra Civica Progressista) rappresentato da Emanuela Arcaleni, Vincenzo Bucci, Enrico Paci, Christian Biagini, Eleonora Stacchetti che hanno svolto una conferenza stampa per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica nei confronti di queste tematiche.

E’ stato dunque chiesto che il primo impegno del nuovo Cda di Sogepu recentemente insediato, "sia quello di ottenere l’abbassamento della Tari per i cittadini e rendere trasparenti i conti, evitando di sperperare denaro in consulenze faraoniche". A tal fine, verrà chiesta "la presentazione del Bilancio in commissione controllo e garanzia, in attesa di conoscere al più presto le linee di indirizzo". Qualche critica anche nei confronti della metodologia seguita dal sindaco Luca Secondi per nominare i nuovi vertici di Sogepu (che sono l’avvocato Vittorio Betti, Nicola Falcini e Marta Minciotti): "Miope e del tutto autoreferenziale, incoerente con lo spirito del regolamento comunale dopo aver aperto alla pubblica manifestazione di interesse per le nomine".

Tuttavia secondo il Coordinamento del Cambiamento "l’aspetto peggiore dell’intero affair, dalla scelta di Sogeco alle ultime vicende giudiziarie che hanno colpito l’ex amministratore unico Goracci, è che impediscono a Sogepu di ottemperare al suo compito: la sana gestione dei rifiuti. Una gestione intelligente – ribadiscono – che persegua le giuste finalità di sviluppo economico e transizione ecologica così da portare, come accade in altre realtà, a un aumento di efficienza in termini di raccolta differenziata e risparmio, attraverso la tariffa puntuale e la vendita della materia".

In generale, al coordinamento non piace neanche il piano rifiuti regionale dell’Umbria, "che si fonda ancora su discariche e inceneritore. Il nostro modello si fonda sui principi europei della strategia Rifiuti 0, attraverso il riuso e il riciclo, punti sui quali il piano regionale è del tutto carente. Ed è molto triste – concludono – che il comune di Città di Castello non abbia presentato alcuna osservazione migliorativa".