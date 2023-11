Addobbi natalizi. Maggioranza divisa sui costi

BASTIA UMBRA – Non si arrestano i mal di pancia in maggioranza dopo il voto contrario, in giunta del vicesindaco Fratellini (nella foto) sulle spese per il Natale e la puntualizzazione degli altri componenti l’esecutivo. In un clima politico in cui le votazioni del prossimo anno si fanno sentire l’intergruppo Bastia Popolare e Forza Italia chiede maggiore coinvolgimento sulle decisioni da prendere da parte dell’amministrazione e soprattutto che una volta concordate siano rispettate ed evidenzia, senza giri di parole, come esista un problema di coerenza e di condivisione all’interno della maggioranza "perché molte volte le scelte arrivano già definite, come dei pacchetti pronti. Quasi mai le proposte alternative avanzate dai consiglieri di maggioranza vengono accolte". Un intervento, quello dei consiglieri dell’intergruppo Antonio Bagnetti, Franco Possati, Ramon Rustici e Gianluca Ridolfi, in cui, guardando alla questione del Natale e del distinguo del vicesindaco, esprimono le perplessità sull’opportunità di aumentare quasi del doppio lo stanziamento di fondi rispetto all’anno precedente. Riguardo alla questione del Natale viene ricordato come fosse stata richiesta la revisione di tutte le altre voci di spesa per mantenere l’evento dell’ultimo dell’anno cercando di ridurre il costo totale del programma, così da limitare l’impegno economico, vista la ristrettezza di bilancio. Nell’ultima riunione – rileva ancora l’intergruppo - il sindaco ha messo al corrente la maggioranza dell’avvenuta adozione di una delibera con la quale si confermavano le scelte operate dalla Giunta, in collaborazione con il Settore cultura, senza tener minimamente in considerazione le richieste avanzate dai consiglieri. Con l’amara considerazione dei consiglieri Bagnetti, Possati, Rustici e Ridolfi sulla mancanza di considerazione.