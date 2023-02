Addio Castagner, allenatore dei miracoli

di Francesca Mencacci

"Se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá...". Con queste parole, Federico Castagner comunica la morte del padre Ilario. Il "Mister dei miracoli" se ne è andato mentre il suo Grifo giocava la sua partita più sentita, più difficile, il derby con la Ternana. Al Curi, al momento della notizia, cori e applausi per l’allenatore che ha scritto la storia del Grifo, quella più bella, quella che non si dimentica e che si tramanda, da generazione a generazione. Se ne è andato l’allenatore del Perugia e di tutti i perugini. Il tecnico che ha vinto campionati in tutte le epoche, che ha attraversato con successo venticinque anni della storia del Grifo. Primati, spareggi e promozioni, con presidenti diversi, ma con lo stesso risultato e lo stesso sorriso. Dopo i successi degli anni settanta, culminati con la stagione dei record, del Perugia dell’Imbattibilità, a riportare Castagner sulla panchina del Perugia ci ha pensato Luciano Gaucci, il vulcanico presidente che si appellava a Castagner ogni volta che c’era da compiere l’impresa. Un campionato di C stravinto, poi lo spareggio di Reggio Emilia che si conclude con la nuova promozione in A nel 1998. Ad accompagnarlo nel suo percorso biancorosso Renzo Luchini, lo storico massaggiatore del Perugia. "Sono sconvolto – dichiara Luchini – è stata una giornata bellissima in campo, nel derby, la nostra miglior partita la dedichiamo a Castagner, tutti, dal primo all’ultimo. Ilario è stato un grande, ho mille ricordi che mi legano a lui: bellissimi, meno belli, ma quelli belli sono tantissimi. Stento ancora a crederci".

Il film di Luchini. "Il successo a Milano con il Milan con il nostro Perugia dei Miracoli, poi c’era il campo di Firenze – parla a ruota libera Luchini – non ci avevamo mai vinto e lui mi disse è ora che vinciamo e ci siamo riusciti. I tanti ritiri di Norcia, i primi anni insieme, ci piaceva andarci perché stavamo insieme. Ilario era un grande perché dava la possibilità a tutti di esprimersi nel migliore dei modi, non era un accentratore. Io ho vissuto il primo Castagner anche l’ultimo. Mi viene da piangere".

Anche il Perugia calcio si unisce al dolore della famiglia. "Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di un grande uomo prima e un grandissimo allenatore poi, che ha contribuito a fare grande il Perugia", ha scritto ieri il presidente del Grifo, Massimiliano Santopadre che ha saputo la notizia durante il derby. L’allenatore del Perugia, Fabrizio Castori, ha aperto il suo intervento ricordando Castagner. "Mi sia consentito di ricordare innanzitutto Ilario Castagner, un’icona del calcio perugino, che ha fatto la storia di questa città. La sua scomparsa rende questa giornata meno allegra. Mi unisco al dolore della famiglia e di tutti i tifosi del Perugia perché sapevo quanto fossero legati a Ilario. Ho saputo a fine partita di questa notizia. Ci tengo a far avere anche il mio pensiero in sua memoria. Per noi allenatori Castagner è una figura da imitare". L’ultimo saluto a Ilario sarà martedì: La messa sarà celebrata nella parrocchia di San Giovanni Battista, nel quartiere di Ferro di Cavallo, a Perugia, non lontano dallo stadio "Curi". Dalle 15 di oggi sarà aperta al pubblico la camera ardente.