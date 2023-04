Addio all’attore Claudio Bellanti Città in lutto

Claudio Bellanti era un attore di quelli nati per stare sul palcoscenico. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo in questi giorni piange una grande persona, un uomo di cultura che ha calcato tantissimi palcoscenici dell’Umbria e non solo, ha partecipato a film, fiction e ha contribuito a formare decine e decine di giovani attori. La sua morte ha provocato cordoglio in tutto l’Altotevere e ieri tante persone nella chiesa di Lama hanno dato l’ultimo saluto a questo attore, garbato, gentile quanto carismatico, ironico. Nato a Torino nel 1961, Claudio esordisce in teatro a soli quattro anni accanto a Erminio Macario, partecipa a uno show televisivo di RaiUno con i fratelli Giuffrè. Dopo essersi diplomato alla scuola di teatro Ottobre, diretta da Valeria Ciangottini, Bellanti entra nella compagnia del Teatro Stabile di Perugia per quattro anni, lavorando con registi come Gigi Dall’Aglio, Ninni Bruschetta, Enzo Aronica, Vittorio Gassman, David Riondino e Roberto Herlitzka. Per il cinema ha preso parte al cast di film come Pinocchio, diretto da Roberto Benigni, "Rossini! Rossini!", per la regia di Mario Monicelli, il suo volto nel piccolo schermo nelle fiction prodotte da Rai e Mediaset, tra cui Don Matteo e Sei Forte Maestro. La sua voce anche per Radio Tiferno Uno, poi il teatro (talvolta come regista), una grande passione, un crocevia di incontri e legami che soprattutto in Altotevere e Valtiberina sono serviti per scrivere pagine indimenticabili di spettacoli, manifestazioni culturali, eventi. Anche il Comune partecipa al cordoglio per questa scomparsa ringraziando Bellanti per il contributo fornito alla crescita culturale della città.

Cristina Crisci