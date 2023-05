Addio alla ’zona rossa’ Si torna a circolare

Addio ’’zona rossa’’, si torna circolare liberamente a Pierantonio. Dopo più di due mesi trascorsi dal terremoto del 9 marzo, sono state tolte le transenne in via Leonardo Da Vinci, interdetta al traffico a causa dei danni riportati dal campanile di S. Paterniano, messo in sicurezza in questi giorni.

Sono stati il sindaco Luca Carizia e la vice Annalisa Mierla a spostare simbolicamente una delle barriere caricandola su un camioncino.

Con loro il comandante della Polizia locale Gabriele Tacchia, con alcuni suoi uomini e gli operai del servizio manutenzioni esterne.

Si tratta della riapertura di una arteria importante perché collega direttamente la frazione umbertidese con quella perugina di S. Orfeto, mentre rimane ancora ’’off limits’’ per motivi di sicurezza solamente un tratto di una decina di metri in via Sturzo, situata a lato della chiesa parrocchiale di San Paterniano.

La riapertura della zona rossa permetterà la ripresa delle attività commerciali, a partire da una pizzeria posta proprio sotto la torre campanaria, mentre i residenti delle case limitrofe potranno tornare nelle loro abitazioni.

E’ stata Serena Mussini, 27enne, a bordo della sua Fiat Panda, la prima a transitare per la strada liberata dalle transenne, seguita poi a piedi da Paolo Arcelli ex vicesindaco di Umbertide negli anni ‘90.

Ad assistere soddisfatti alla riapertura della strada due storici personaggi di Pierantonio: la 101enne Giulia Barcaroli e Rolando Tognellini, con i suoi 92 anni orgogliosamente portati.

Pa.Ip.