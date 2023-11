Addio al treno a idrogeno. Convoglio Terni-Sulmona “svanito“ nel nulla

Svanisce nel nulla il treno a idrogeno Terni-Sulmona. "E’ ormai acclarato che per il Governo Meloni il Pnrr rappresenta soltanto un inutile fastidio – denunciano le parlamentari del M5S, Emma Pavanelli, Gabriella Di Girolamo, Ilaria Fontana e Daniela Morfino – Non può che essere così per chi continua a dimostrare una totale assenza di visione e di prospettiva per il futuro del Paese. A causa dei ritardi dell’Esecutivo abbiamo già perso diversi miliardi di euro di finanziamenti, ma ancora più grave è perdere l’occasione di realizzare progetti fondamentali che avrebbero proiettato alcuni territori verso un futuro più sostenibile e sicuro. È il caso del treno a idrogeno che avrebbe dovuto fornire la tratta Terni-Sulmona, sostituito dai treni diesel". "E pensare che nel Pnrr ben 300 milioni di euro erano destinati proprio alla sperimentazione del trasporto ferroviario a idrogeno su linee a livello nazionale – continuano le parlamentari pentastellare – . I ritardi sull’attuazione di questo progetto, che con i colleghi Fontana, Morfino e Torto avevamo denunciato con un’interrogazione presentata a maggio scorso , avevano già anticipato questo epilogo. Oggi però abbiamo la conferma che il Governo nazionale e i presidenti di Regione di centrodestra non sono in grado di portare avanti nessuna innovazione tecnologica e ambientale". "Via libera per il treno a idrogeno, a zero impatto ambientale, nella tratta tra Terni, Rieti, L’Aquila e Sulmona, nel cuore dell’Appennino colpito dai terremoti del 2009 e del 2016 - riportava l’Ansa nel dicembre 2021 –, dove sta prendendo corpo in queste settimane il piano di sviluppo economico finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr. L’ordinanza per il treno verde è stata firmata dal commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini". "Terni sarà coinvolta oltre che come stazione di partenza della rinnovata linea ferroviaria, anche per la realizzazione di uno dei tre impianti per la produzione di idrogeno “green” destinato al treno, ma anche all’alimentazione del trasporto locale ed extraurbano su gomma", sottolineava l’ex amministrazione comunale, a guida Leonardo Latini nel febbraio 2022. Poi lo studio di fattibilità, i dubbi del commissario e il mancato finanziamento del bando.