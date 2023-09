addio al professor morini

Lutto per la morte del professor Florido Morini, docente di educazione fisica che ha dedicato gran parte della propria attività professionale a contatto con i giovani in particolare nella promozione e pratica di sport meno noti come il baseball. Vicinanza alla famiglia da parte di sindaco e giunta alla moglie Maria Teresa e ai figli Nicola e Cecilia Morini. I funerali oggi alle ore 15 a San Pietro a Monte.