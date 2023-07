Addio al Caporeparto Fabrizio Becchetti Medaglia al merito nel terremoto dell’Aquila

PERUGIA – Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia piange la scomparsa del Caporeparto Fabrizio Becchetti, morto venerdì. Becchetti era ancora in servizio. "Il Caporeparto Fabrizio Becchetti – scrivono i Vigili nel loro ricordo – è stato un esempio di dedizione e professionalità per tutti i vigili del fuoco di Perugia. La sua prematura scomparsa lascerà un vuoto incolmabile nella famiglia dei vigili del fuoco e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Durante la sua carriera ha partecipato a molte attività emergenziali nel territorio nazionale: fece parte della prima squadra che partì dall’Umbria nel terremoto dell’Aquila del 2009 dove ricevette la Medaglia di Merito di Servizio. Il Comandante provinciale di Perugia ed il Comando Provinciale tutto, si uniscono al cordoglio della moglie Silvia della figlia Alice dei genitori Sesto ed Elsa, della sorella Federica e dei familiari per la prematura dipartita dell’amato collega Fabrizio".