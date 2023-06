Addio ai passaggi a livello Il traffico esce dall’incubo

BASTIA UMBRA - Accordo positivo fra Regione, Rfi e Comune per l’eliminazione di due passaggi a livello, presenti nel territorio bastiolo, sulla linea Foligno-Perugia- Terontola. Se n’è parlato nel corso di un incontro nella sede dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e Trasporti – presente l’assessore Enrico Melasecche - su richiesta del sindaco Paola Lungarotti. Per la realizzazione del cavalcavia che elimina il passaggio a livello di Ospedalicchio, Rfi ha confermato che, recepito il parere da parte della Soprintendenza, si procederà alla conferenza di servizi e alla conseguente stesura della convenzione per dare il via ai lavori di realizzazione.

"Per il sottopasso di via Firenze, Rfi ha raccolto la proposta di prendersi in carico la realizzazione dell’opera definendo in maniera molto pragmatica tempi, modalità di attuazione e copertura dei maggiori costi, in sinergia e compartecipazione economica da parte di Prelios che ad oggi detiene la titolarità della realizzazione. "Per noi – sottolinea il sindaco Lungarotti - è un grande risultato, frutto della ponderata e realistica valutazione di una amministrazione regionale che sa guardare la regione in maniera sinergica e coordinata pensandola come crocevia di innovazioni, prospettive e opportunità, facendola uscire dallo storico e sofferto isolamento". Particolarmente soddisfatto anche l’assessore Melasecche: "Nel caso di Bastia Umbra, la soppressione di ben quattro passaggi a livello che ha visto il Comune nel tempo eliminare i primi due, ma poi bloccarsi nei due restanti per ragioni di obiettive, notevoli difficoltà, anche di tipo idraulico e strutturale, oltre che economico, costituisce il conseguimento di obiettivi di interesse generale per tutti".