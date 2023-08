Addio a Vincenzo Mariani Sconcerto a Gaifana

NOCERA UMBRA – È venuto a mancare Vincenzo Mariani, presidente della Polisportiva di Gaifana. Mariani si è spento per un malore improvviso all’età di 67 anni. Oggi alle 15.30 si svolgeranno i funerali alla chiesa di Boschetto. . "La polisportiva si stringe alla famiglia Mariani e con profondo dolore comunica la scomparsa del presidente Vincenzo. Tutti gli eventi programmati verranno sospesiannullati. Il circolo sarà chiuso fino a domenica 20 agosto", hanno scritto sui social i ragazzi che mandavano avanti le strutture aggregative della zona. In questi giorni era in corso la Festa della Birra, che aveva raccolto un grande successo di pubblico. Vincenzo era attivo nelle associazioni, nella politica e nel sociale, sempre con l’obiettivo di fare del bene alla propria comunità. Cordoglio anche nel gruppo social "Nocerino docg": "Con profondo dispiacere riceviamo la triste notizia della scomparsa di Vincenzo Mariani da molti conosciuto anche col nomignolo di " Cencino "e per essere anche attuale Presidente della Polisportiva Gaifana. Siamo vicini ai familiari per quello che può significare questo nostro particolare saluto ed esprimiamo le più sincere condoglianze", scrive uno degli amministratori.