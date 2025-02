Addio a Sandro Farinacci, una vita dedicata alla cultura. Aveva fondato il sito “L’Allegra Combriccola“

GUALDO TADINO - Sandro Farinacci si è spento lunedì pomeriggio nell’ospedale di Branca a seguito di una malattia. Aveva 75 anni. Era una personalità ben nota nella sua città, dove aveva fondato il sito internet “L’Allegra Combriccola“, affiancato da un gruppo di amici ed estimatori. Per un decennio, il blog che voleva essere “Un salotto dove tutti possono dialogare“, da lui gestito in prima persona, era diventato punto di riferimento per l’informazione gualdese, pubblicava comunicati ed articoli, con dibattiti animati su temi soprattutto di interesse locale. Ha promosso tante iniziative, tra cui l’acquisto di edizioni preziose dell’Herbario Novo e del Tesoro della Sanità di Castore Durante ed ha messo a disposizione di tutti opere quasi introvabili. Il funerale oggi, alle 11, nella chiesa di San Giuseppe artigiano. Condoglianze alla moglie professoressa Chiara ed ai figli.