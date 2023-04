Addio a Sakamoto, si esibì tre volte in Umbria

Tre concerti memorabili per sancire un legame indelebile. L’Umbria piange la scomparsa di Ryuichi Sakamoto, il grande compositore giapponese morto a 71 anni, dopo una carriera straordinaria che lo ha visto spaziare tra pop, elettronica, ambient, bossa nova, world music e contemporanea e vincere un Oscar per la colonna sonora de “L’ultimo imperatore” di Bertolucci. E il ricordo non può che andare ai tre concerti che Sakamoto tenne in Umbria, sempre grazie all’impegno, alla passione e all’intuito formidabile di Sergio Piazzoli, compianto promoter culturale perugino. A rievocare quegli eventi è adesso Patrizia Marcagnani che ricorda Sakamoto come "una persona affabile e gentile con tutti". Il primo concerto fu il 14 novembre 1994 al Turreno e in quell’occasione Sakamoto e Piazzoli vennero ricevuti alla Sala dei Notari dell’allora assessore alla cultura Virgilio Ambroglini (nella foto). "Fu un invito istituzionale – racconta – nel quale Sakamoto ricevette il Baiocco d’oro, grazie al progetto culturale di Sergio e della sua stagione d’autore". Poi il 2 luglio 2005 l’artista giapponese si esibì con Jaques e Paula Morelenbaum a Villalago di Piediluco per un omaggio a Jobim. "Venne con la madre alla quale era legatissimo". L’ultima volta il 19 maggio 2011 al Morlacchi con Sakamoto e Alva Noto in un grande concerto di solidarietà per raccogliere fondi per i bambini di Sendai, città giapponese colpita dal terremoto. "Un concerto in collaborazione con Dancity, doveva tenersi a Spoleto ma si spostò a Perugia perché Sergio riuscì a ottenere il teatro gratuito".