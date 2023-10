addio a mauro della rina

Lutto a Citerna per la morte di Mauro Della Rina, un uomo delle istituzioni, per 40 anni è stato impegnato al centro della politica citernese e altotiberina, fu anche vicesindaco a Citerna per due legislature, dal 1985 al 1995. Il sindaco Enea Paladino a nome del Comune porge le "più sentite condoglianze alla famiglia Della Rina" ricordando Mauro come "un professionista stimato e apprezzato".