Addio a Mariucci storico titolare del ristorante ’Peppone’

Il sindaco Andrea Romizi e l’amministrazione comunale tutta esprimono vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Mariucci, noto a tutti come "Peppone", proprietario ed anima dell’omonimo ristorante di via Battisti in pieno centro storico. Mariucci era molto apprezzato e stimato da tutti, per i modi garbati e gentili, nonché per preziosa attività che da anni portava avanti nel sociale, in qualità di presidente dell’associazione "malattie della voce". "Con la scomparsa di "Peppone" – sottolineano il sindaco e l’Amministrazione – se ne va un pezzo importante della storia della ristorazione perugina. A tutti i suoi familiari giungano le più sentite condoglianze da parte del Comune di Perugia e della città". I funerali saranno oggi pomeriggio alle 16 nella Cattedrale di San Lorenzo.