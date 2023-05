Addio a Enzo Bassini Mondo dello sport in lutto Era l’anima della Trogna

"Con te se ne va la storia del motocross tifernate. Eri l’anima di questo posto, fondatore assoluto che negli anni non hai mollato un colpo per la sua Trogna". Sono solo alcune delle parole con cui in queste ore viene ricordato Lorenzo Bassini “pioniere“ del motocross a Città di Castello, fondatore e a lungo presidente del Motoclub “Baglioni“, personaggio pubblico conosciuto non solo in città per le sue doti umane e per la passione sportiva. Da tutti chiamato Enzo, la sua scomparsa ha destato tanto cordoglio a Città di Castello e in generale nel mondo delle moto dove era una vera e propria istituzione. Enzo, a 80 anni, è morto venerdì 12 maggio in un incidente avvenuto in una delle curve sull’Apecchiese, a poca distanza dalla Trogna, una strada che avrà percorso centinaia di volte. Forse a seguito di un malore ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada per finire in un fosso laterale. Intervenuti sul posto vigili del fuoco, la polizia locale e il personale medico del 118. Inutile ogni tentativo di soccorso. La notizia della sua morte ha fatto veloce il giro della città e ha destato tanta tristezza. "Noi giovani o meno giovani dobbiamo tanto a persone temerarie e futuristiche che ci hanno permesso nel tempo di diventare gli sportivi che siamo e farci amare il motocross".

Un fiume di ricordi: "Enzo è stato uno dei più grandi pionieri della nostra zona. E’ grazie al suo impegno che vive il crossodromo di Città di Castello. A metà degli anni ‘70 si era impegnato con le istituzioni per avere questa terra e far vivere questa bellissima pista che oggi abbiamo", si legge in un altro messaggio. "Bassini assieme a tanti altri appassionati sportivi e rappresentanti del Motoclub Baglioni ha legato gran parte della sua vita per completare il rilancio nazionale del circuito La Trogna che proprio il club ha da qualche anno in proprietà. Un esempio fra i pochi a livello nazionale di gestione in proprio con grandi risultati", si legge in una nota di cordoglio del Comune rivolta alla famiglia, al presidente del Motoclub Baglioni, Stefano Fiorucci e a tutti i dirigenti e sportivi. I funerali oggi alle ore 15 nella chiesa di Madonna delle Grazie.