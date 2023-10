Addio a Dino Caporicci. Mondo della Quintana in lutto

Cordoglio nel mondo della Quintana. È scomparso a 78 anni Dino Caporicci. Il presidente dell’Ente Domenico Metelli e l’Ente "esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’amico Dino. Vogliamo ricordare la sua lunga collaborazione con l’Ente Giostra e la profonda umanità che riusciva a trasmettere a chiunque lo conoscesse. Dino Caporicci è stato un protagonista poliedrico e mai banale della vita recente della nostra città e anche la Quintana ha potuto arricchirsi della sua esperienza. A tutti i familiari vanno le più sentite condoglianze". Caporicci è stato a lungo collaboratore della Quintana, svolgendo anche la funzione di autista del presidente Metelli. Il funerale si celebrerà nella chiesa di Santa Maria Infraportas alle ore 11. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello della madrina della Quintana, Federica Moro. "Caro amico mio, ciao. Grazie per il tempo insieme – ha scritto la Moro su Instagram – mai banale, mai vuoto, mai noioso. Cittadino del mondo, la tua vita ‘on the road’ ti ha insegnato quattro lingue, ad arrangiarti, non avevi studiato ed avevi pochi soldi in tasca, ma eri molto ironico e sensibile, a tal punto da essere più ‘signore’ di tanti altri ed a cogliere sfumature che ai più sfuggono o non interessano. Grazie per i tanti km insieme, grazie per i sorrisi che mi hai regalato, che il tuo ‘viaggio cosmico’ ti sia lieve".