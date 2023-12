Addio a Carlo Giulietti. Storico tifoso del Perugia

Un grande tifoso, un combattente, estremamente fiero e orgoglioso della sua città e del Grifo. Ci ha lasciato Carlo Giulietti, aveva 68 anni, pezzo di storia cittadina e simbolo autentico della tifoseria biancorossa. Una vita vissuta a portare avanti a testa alta le proprie idee; gli ultimi anni, invece, a lottare - per un lungo periodo anche ad avere la meglio -, su una brutta malattia. L’annuncio è stato dato dal fratello Claudio, insieme al quale Carlo è stato uno dei fondatori di Vecchia Guardia e del Museo del Grifo: una guida per chi volesse conoscere la storia del Perugia che lui raccontava con particolari e amore. Carlo era conosciuto in città anche per la sua militanza politica e nel campo del volontariato: punto di riferimento per impegno e serietà. "Mio fratello Carlo circondato dagli affetti familiari è passato all’altra dimensione con il Grifo nel cuore". Poche parole, quelle scritte dal fratello Claudio, che hanno raggiunto migliaia di cuori. "Il presidente Santopadre e tutto il Perugia piangono la scomparsa di Carlo Giulietti, storico tifoso biancorosso noto in tutto l’ambiente calcistico, perugino e non, per la passione, il senso di appartenenza e la sensibilità archivistica mostrata verso i colori biancorossi – ha scritto il club biancorosso appresa la notizia –. Con il proprio impegno ha contribuito alla realizzazione del bellissimo museo che racconta la storia biancorossa di cui lui stesso ne è stato parte integrante. Alla moglie Marilù, al fratello Claudio e a tutti i familiari un grande abbraccio e le più sentite condoglianze".

Ieri allo stadio Curi è stato osservato prima della gara con il Cesena un minuto di silenzio, con la squadra biancorossa che ha giocato con il lutto al braccio. Messaggi anche da parte del sindaco Romizi e di tutta l’amministrazione comunale. I funerali si terranno martedì, nel giorno di Santo Stefano, alla chiesa parrocchiale di Santa Lucia alle 10. F.M.