"Ad Assisi strade più sicure" Interventi per 650mila euro su asfalto e bonifiche strutturali

Strade, lavori in corso o pronti a partire. Sono iniziati gli interventi a Petrignano per la sistemazione di piazzale Mascagni per superare le problematiche legate alle radici e ad alcuni alberi pericolosi, subito dopo si procederà al rifacimento dell’asfalto; nuovi alberi verranno piantati a ottobre. Dopo Petrignano si passerà ad asfaltare alcuni tratti di via Los Angeles, a Santa Maria degli Angeli dove poi sarà la volta di Via Diaz dove, oltre alla riqualificazione del manto stradale, verranno fatti alcuni primi interventi di regimazione delle acque meteoriche, in attesa di un importante intervento strutturale e risolutivo che sarà inserito nel piano investimenti di Umbra Acque e realizzato nei prossimi due anni.

Entro agosto è prevista la conclusione dei lavori che rientrano nell’ambito del Piano Strade 4 per il quale sono stati stanziati dall’amministrazione municipale 650mila euro con gli obiettivi della manutenzione e messa in sicurezza di strade e piazze del territorio comunale. "Con un cronoprogramma dettagliato – dice il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla viabilità – stiamo intervenendo su tutte le strade che necessitano di manutenzione. Rendere la viabilità cittadina efficiente e sicura è sempre stata una priorità di quest’amministrazione e lo dimostra anche l’impegno su questo versante profuso nel precedente mandato. Le risorse impiegate per i 4 Piani Strade sono state 3 milioni e 650mila euro, a queste si aggiungono i 500 mila previsti per il Piano Strade 4 bis che partirà a breve. Continuiamo a reperire fondi da destinare agli interventi più urgenti, senza dimenticare le strade di montagna duramente colpite dal nubifragio del 23 e 30 giugno, per rispondere alle istanze che arrivano dai cittadini del centro e delle frazioni".