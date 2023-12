"Ad Assisi mai visti tanti turisti". Aumento del 61% per il ponte. E gli stranieri sono raddoppiati

La città di San Francesco conferma i positivi dati legati al turismo: il ponte dell’Immacolata ha registrato oltre 26mila presenze, con una crescita del 61% rispetto al 2022 e un vero e proprio boom di stranieri, aumentati dell’82% rappresentando il 10% del flusso totale, questi i dati diffusi dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi che derivano dalla rilevazione di presenze smartphone. L’aumento delle presenze è stato progressivo, con il picco di 8.731 registrato sabato 9, con 2mila persone più dello stesso giorno del 2022 che hanno potuto apprezzare quanto proposto in questo periodo dalla città, dai presepi alle luminarie, dai videomapping ai mercatini, al trenino e alle iniziative che caratterizzano il periodo. "Nessuno ricorda un ponte dell’Immacolata con una simile affluenza turistica, strutture ricettive sold out al cento per cento e giudizi lusinghieri su accoglienza e atmosfera della città – dice Fabrizio Leggio, assessore municipale al turismo – Assisi ancora una volta traina il flusso dei turisti in Umbria, come meta più gettonata e destinazione di tendenza. Risultati concreti, frutto di un grande lavoro di squadra, grazie a investimenti importanti, un programma di qualità e un’ampia strategia di promozione".

Appuntamenti che continuano oggi, alle ore 15, nella Sala della Conciliazione, con l’incontro tra i sindaci di Assisi, Celano e Greccio, tre città unite nel segno del primo presepe di Francesco che lanceranno insieme un messaggio di pace al mondo, con lo sguardo rivolto a Betlemme. E ancora, sempre oggi: ore 17, Palazzo Monte Frumentario, concerto del coro Stella Maris di Vasto, con l’Accademia di Arti antiche Resonars; ore 17.30 inaugurazione del presepe "Al Pincio. Un presepe da leoni", nel parco Regina Margherita.