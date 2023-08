Acquisto dei libri di testo Famiglie in difficoltà economica Arriva l’aiuto del Comune

Dalle istituzioni arriva un aiuto alle famiglie indigenti o comunque con redditi bassi per l’acquisto dei libri di testo dei figli che frequentano le scuole medie e le superiori. Lo ha deciso la Giunta Regionale con Dgr 8442023 che ha approvato “criteri e modalità per accedere al beneficio“, vista anche la crescente richiesta di aiuto da parte degli umbri, stretti tra l’inflazione e i rincari del carburante.

L’Ente titolato all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell’alunno (come disposto dalla legge regionale del 16 dicembre 2002, numero 28), che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni.

Come accedere ai contributi: la compilazione della domanda deve essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitorialelegale ovvero dallo studente se maggiorenne. Tra gli adempimenti gli interessati devono: presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell’alunno esclusivamente on line, entro e non oltre martedì 3 ottobre 2023, tramite il link: https:servizi.comune.perugia.itContributoLibriTestoPreHome; attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo ISEE, in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore a 15.493,71 euro; -allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei testi scolastici deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica

[email protected]