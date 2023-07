Acquista casa e ci trova dentro un ’arsenale’

Prende possesso della sua nuova casa, ma trova all’interno armi e munizioni ed avverte la Polizia (foto). Il fatto è avvenuto a Spoleto nella giornata di mercoledì quando gli agenti del commissariato di polizia sono stati chiamati ad intervenire in un’abitazione privata. Il personale preposto alla consegna di un appartamento al nuovo proprietario ha rinvenuto che all’interno dell’immobile erano rimasti alcuni oggetti, beni mobili ed effetti personali, appartenenti presumibilmente al vecchio proprietario ed hanno ritenuto opportuno avvertire le forze dell’ordine. Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno immediatamente preso visione del materiale presente nell’appartamento e in seguito ad un’approfondita perquisizione hanno rilevato, dislocate in varie parti dell’unità abitativa, un consistente numero di armi e munizioni. Un piccolo arsenale composto da coltelli, un arco di precisione, vecchi fucili ma anche diverse munizioni sistemate all’interno di un cinturone. Al termine dei controlli tutte le armi ed il relativo munizionamento è stato acquisito dai poliziotti e trasportato negli uffici del Commissariato di Spoleto per la custodia e l’avvio di tutti gli accertamenti necessari sulla legittima proprietà e la regolarità della detenzione. Per individuare il proprietario del piccolo arsenale l’indagine presumibilmente partirà dal precedente inquilino dell’abitazione.