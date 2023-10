Acquisito software di ultima generazione per la risonanza

FOLIGNO – Un nuovo software di intelligenza artificiale in prova al servizio di Risonanza magnetica della SSD di Neuroradioologia della Usl2, diretto dalla dottoressa Francesca Greco. Di questo si è parlato in un convegno multidisciplinare svoltosi presso l’aula Piermarini della direzione medica del Presidio ospedaliero di Foligno. All’evento molti professionisti sanitari, della direzione aziendale e ospedaliera, il direttore del dipartimento di diagnostica per immagini dott. Ugo Ciammella e i rappresentanti dell’AISM. "Il software di intelligenza artificiale - ha spiegato la responsabile della struttura di Neuroradiologia dott.ssa Greco aprendo i lavori - rappresenta una tecnologia d’avanguardia, un significativo passo avanti nella gestione degli esami di risonanza magnetica neurologica encefalica e tronco encefalica, per la patologia di sclerosi multipla (SM), demenza (DM) ed epilessia (E)". I tre moduli offriranno analisi dettagliate in tempi brevi, supporteranno e amplificheranno la performance del neuroradiologo nella propria attività lavorativa quotidiana e consentono misurazioni qualitative e quantitative con tecnica dedicata e di elevata qualità. Soddisfazione anche dal direttore dell’ospedale, Mauro Zampolini: "Il progetto della dottoressa Greco rappresenta una base solida del nostro percorso di integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella medicina del futuro, che vedremo sempre più applicata e sviluppata non solo nell’ambito della diagnosi in Neuroradiologia, ma anche come strumento di lavoro e di supporto per vari professionisti sanitari e numerose strutture ospedaliere e territoriali". Soddisfatto il direttore della Usl2, Massimo De Fino: "Sempre incentivato e supportato il processo di modernizzazione tecnologica".