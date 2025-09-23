Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allagamenti FirenzeMaltempo PratoAllerta meteo ToscanaTromba marina VersiliaSciopero 22 settembreVanessa Fiacchini
Acquista il giornale
CronacaAcquisite due aziende, nasce Ciam Industrie
23 set 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Acquisite due aziende, nasce Ciam Industrie

Acquisite due aziende, nasce Ciam Industrie

ASSISI - Creare un grande gruppo industriale italiano nel settore della refrigerazione commerciale: nasce Ciam Industrie. La nuova holding detiene...

ASSISI - Creare un grande gruppo industriale italiano nel settore della refrigerazione commerciale: nasce Ciam Industrie. La nuova holding detiene...

ASSISI - Creare un grande gruppo industriale italiano nel settore della refrigerazione commerciale: nasce Ciam Industrie. La nuova holding detiene...

Per approfondire:

ASSISI - Creare un grande gruppo industriale italiano nel settore della refrigerazione commerciale: nasce Ciam Industrie. La nuova holding detiene il 100% del capitale di Ciam spa di Petrignano di Assisi, azienda leader nel settore Ho.re.ca. (hotel, bar, ristoranti, catering e attività di ospitalità e ristorazione) che opera da quasi 50 anni nella refrigerazione commerciale di alta gamma, e che ha firmato accordi vincolanti per l’acquisizione di Criocabin, storica azienda padovana di attrezzature refrigerate, sul mercato da oltre 40 anni e CierreEsse, impresa brianzola d’eccellenza nella produzione di arredamenti e vetrine refrigerate per l’alta pasticceria.

Ciam Industrie, così, diventa un gruppo da quasi 80 milioni di fatturato, con 11 brand, 60mila metri quadrati di sedi produttive e commerciali in Italia e all’estero (Assisi, Milano, Padova, Brianza, Parigi e Miami), 470 dipendenti e una distribuzione a forte vocazione internazionale. "Il nostro piano industriale è semplice: fare bene il nostro lavoro nel rispetto della storia, del capitale umano e dell’identità di ogni azienda che fa e farà parte del gruppo": così Federico Malizia, Ceo di Ciam spa e presidente di Ciam Industrie.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata