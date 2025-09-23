Acquisite due aziende, nasce Ciam Industrie

ASSISI - Creare un grande gruppo industriale italiano nel settore della refrigerazione commerciale: nasce Ciam Industrie. La nuova holding detiene il 100% del capitale di Ciam spa di Petrignano di Assisi, azienda leader nel settore Ho.re.ca. (hotel, bar, ristoranti, catering e attività di ospitalità e ristorazione) che opera da quasi 50 anni nella refrigerazione commerciale di alta gamma, e che ha firmato accordi vincolanti per l’acquisizione di Criocabin, storica azienda padovana di attrezzature refrigerate, sul mercato da oltre 40 anni e CierreEsse, impresa brianzola d’eccellenza nella produzione di arredamenti e vetrine refrigerate per l’alta pasticceria.

Ciam Industrie, così, diventa un gruppo da quasi 80 milioni di fatturato, con 11 brand, 60mila metri quadrati di sedi produttive e commerciali in Italia e all’estero (Assisi, Milano, Padova, Brianza, Parigi e Miami), 470 dipendenti e una distribuzione a forte vocazione internazionale. "Il nostro piano industriale è semplice: fare bene il nostro lavoro nel rispetto della storia, del capitale umano e dell’identità di ogni azienda che fa e farà parte del gruppo": così Federico Malizia, Ceo di Ciam spa e presidente di Ciam Industrie.